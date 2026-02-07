Россия нанесла массированный удар по западу Украины

В ночь на субботу 7 февраля российская армия вновь атаковала Украину дронами и ракетами, основной удар пришёлся на западную часть страны, в нескольких регионах начались аварийные отключения электричества. Есть раненые в Ровенской и Хмельницкой областях, отмечает "Настоящее Время".

Основной целью атаки, как сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, стала энергетическая инфраструктура, в частности, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Добротворская ТЭС в Львовской области. Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, "Укрэнерго" запросил аварийную помощь от Польши.

"Под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины", — написал Шмыгаль в телеграме. По состоянию на утро субботы по всей территории Украины применены графики аварийных отключений электричества.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за ночь Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет разных типов. "Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях", — написал Зеленский. По его словам, в Ровно повреждена многоэтажка, в Ладыжине в Винницкой области дронами ударили по административному корпусу аграрного колледжа.

В городе Яготин Бориспольского района Киевской области в результате ударов дронов загорелся склад кондитерской компании Roshen. Фабрика Roshen была атакована в Киеве 24 января.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска за ночь выпустили две ракеты "Циркон", 37 крылатых ракет и 408 беспилотников, сбить удалось 24 ракеты и 382 беспилотник. Основные направления удара - Львовская, Ивано-Франковская, Ровненская и Винницкая области.

На прошлой неделе сообщалось о паузе в российских ударах по объектам энергетики. Президент США Дональд Трамп заявлял, что лично попросил Владимира Путина о ней, и удары не наносились в течение недели, до воскресенья 1 февраля. Власти Украины заявляли, что пауза была более короткой.

В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы, примерно с 11 февраля должна наступить оттепель.