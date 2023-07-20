Россия нанесла новый ракетный удар по Николаеву. Есть погибшие

Россия третью ночь подряд атаковала ракетами и беспилотниками Одессу. Кроме того, удар был нанесен по Николаеву. Там, по данным местных властей, разрушен дом в центре города. Ранены 18 человек, есть жертвы, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Число погибших он не уточнил.

Среди раненых пятеро детей, в том числе грудной младенец и трёхлетний ребёнок. Они госпитализированы, добавил Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал о большой воронке в центре города и серьезном пожаре в трёхэтажном доме. Повреждены по меньшей мере пять жилых многоэтажных домов, сообщил Сенкевич.

В результате ночного российского ракетного удара в Одессе разрушено административное здание и ранены четыре человека, а под Одессой разрушены склады. Об этом сообщила представитель украинского командования "Юг" Наталья Гуменюк. По её данным, Одессу атаковали более двадцати ракет разных моделей и дронов, том числе - сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер вскоре после налета написал, что в центре города есть разрушения и возник пожар.

Кроме того, сегодня ночью российская армия атаковала город Сумы тремя дронами-камикадзе "Шахед", рассказали в областной администрации. Украинским силам ПВО удалось сбить два из них. Третий беспилотник попал в в здание внешкольного оздоровительного заведения. Возник пожар, пострадала медсестра.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего по южным регионам Украины было выпущено 19 крылатых ракет, включая "Оникс" и "Калибр", и 19 дронов. По ударами оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети, говорится в сообщении. Запуски проводились в том числе с подводной лодки, находящейся в акватории Черного моря. Пять ракет и 13 беспилотников удалось сбить, утверждает командование Воздушных сил ВСУ.