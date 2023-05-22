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Россия нанесла удар по Днепропетровской области Украины

Пикирующий дрон-камикадзе "Шахед" (Архивное фото)

Российская армия нанесла удар дронами и ракетами по Днепропетровской области Украины в ночь на 22 мая. Ранено не менее восьми человек, повреждены жилые дома, автомобили, частное предприятие, здание спасательного подразделения. Об этом в своём телеграм-канале сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, украинские военные сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Однако, в результате удара пострадал 27-летний местный житель, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также в лечебные учреждения с ранениями попали две жительницы региона 52 и 70 лет. Сообщается о двух возникших пожарах. Издание "Зеркало недели" сообщает, что ночью в Днепре прогремело не менее 40 взрывов.

  • В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе "Шахед-136". Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части "М214 Герань-2". С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
  • Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – "небольшое их количество ещё до начала войны в Украине". Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.

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