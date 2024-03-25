Россия нанесла удар по Одессе, пострадали три человека

Российские войска вечером в понедельник нанесли ракетный удар по Одессе. Как сообщил глава одесской областной администрации Олег Кипер, ранены три женщины. Из-за повреждений гражданской инфраструктуры более 300 тысяч абонентов в Одессе остались без электроэнергии. Идут ремонтные работы.

Воздушная тревога 25 марта объявлялась в Одессе трижды за день. Вечером тревога была объявлена на всей территории Украины.

Утром обстрелу подвергся Киев. Воздушные силы Украины впоследствии заявили, что над городом были сбиты две баллистические ракеты из двух выпущенных.

Мэр города Виталий Кличко заявил о 10 пострадавших. Разрушено нежилое здание – один из корпусов Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна.