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Россия нанесла удар по Украине 23 дронами-камикадзе

Российская армия в ночь на 20 февраля нанесла удар по территории Украины 23 ударными беспилотниками и тремя ракетами, сообщили представители украинской армии. Утверждается, что все они были сбиты, — передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Дроны и ракеты, как утверждается, были перехвачены над Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областями. В Полтавской области загорелся неназванный промышленный объект. В тушении пожара участвовали 18 единиц техники, сообщил глава местной администрации.

Обломки одного из сбитых дронов повредили 3 дачных дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области. Кроме того, в Сумской области в результате обстрелов российской армии погибли два человека в жилом доме, сообщают местные власти.

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Смерть Навального в колонии
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Смерть Навального в колонии

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Смерть Навального в колонии

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