Россия нанесла удары по Черниговской области и порту в Одессе

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на субботу 18 апреля российская армия выпустила по Украине 219 ударных дронов. Системы ПВО сбили или подавили 190 беспилотников. Зафиксированы попадания 28 ударных дронов в 17 точках и падение обломков в девяти местах.

В Одесской области минувшей ночью в результате налёта российских беспилотников пострадали объекты портовой и промышленной инфраструктуры, ранен один человек. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Возникшие пожары, по его данным, ликвидированы.

В Черниговской области в результате удара беспилотников по энергетическому объекту в Нежинском районе без электроснабжения остались 380 тысяч потребителей, из них 25 тысяч в Чернигове, сообщило "Черниговоблэнерго".

В Запорожской области 46 населенных пунктов подверглись за последние сутки обстрелам и налётам российских дронов, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По меньшей мере 10 человек получили ранения, имеются многочисленные разрушения.

В результате ночных обстрелов Харьковской области три человека получили ранения, сообщает Харьковская областная прокуратура. По данным ведомства, в пятницу около полуночи российские войска атаковали город Богодухов. Беспилотник попал в частный дом, вызвав пожар. Ранения получили два местных жителя.

В Херсонской области в результате атаки российского беспилотника тяжелые ранения получил местный житель, сообщает областная военная администрации.