Россия нанесла удары по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Российские войска продолжают попытки наступления в Донецкой и Луганской областях и ракетные обстрелы городов Украины, в том числе тех, которые находятся вдали от зоны боевых действий.

В результате ракетного удара, нанесенного в ночь на среду по Запорожью, по предварительным данным, погиб 1 человек, 3 – ранены, сообщила областная государственная администрация. "Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбук в среду.

Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну, как сообщается, сбила ПВО. В соцсетях появились фото разрушений на заводе "Мотор Сич", который, очевидно, был одной из целей. Удар по заводу, который, помимо прочего, выпускает авиадвигатели, подтвердило Минобороны России.

Российские войска также нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Целью стало промышленное предприятие, есть серьезные разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Луганской области продолжается наступление на Северодонецк. Накануне в результате обстрелов города погибли не менее 6 мирных жителей, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, удары наносятся в том числе по заводу "Азот", где обустроены бомбоубежища.

Северодонецк, по оценкам наблюдателей, сейчас главная цель российского наступления. Пророссийские телеграм-каналы в среду пишут, что наступающим войскам удалось перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, что означает оперативное окружение украинских военных в Северодонецке и Лисичанске. Официально украинская и российская стороны это не подтверждали. Однако во вторник украинские власти сообщили о начале "самой активной фазы" наступления российской армии на востоке страны. Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о попытках сил противника окружить Северодонецк и Лисичанск. Это последние крупные города в Луганской области, остающиеся под украинским контролем.

Также сообщается о наступлении на город Лиман на севере Донецкой области. По неподтверждённым данным, часть города под контролем российских войск.