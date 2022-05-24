ВСУ сообщает о "самой активной фазе" российского наступления в Донбассе

Украинские власти сообщили во вторник о начале "самой активной фазы" наступления российской армии на востоке и юге страны.

Представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о попытках сил противника окружить Северодонецк и Лисичанск. Это последние крупные города в Луганской области, остающиеся под украинским контролем.

Утром российские войска вновь обстреляли химический завод "Азот" в Северодонецке, погибли четыре человека. Это сведения от главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. По его словам, плотность и количество российских обстрелов растет каждый день, об этом пишет Украинская служба Радио Свобода.

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) также сообщает, что российские войска при поддержке артиллерии и авиации наступают в направлении Красного Лимана. На Бахмутском направлении Россия наступает в районах Липово и Белогоровка. По Краматорску, Лиману и Славянску в последние часы были нанесены авиаудары, приводит сведения ВСУ Русская служба "Би-би-си".

Глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил 24 мая о начале штурма Красного Лимана. Пушилин утверждает, что половина этого города в Донецкой области уже занята российскими силами и сепаратистами.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал во вторник в Telegram-канале, что при разборе в городе завалов многоэтажного дома в районе АЭС-2 на проспекте Мира обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения. "Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС россии оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов запах распространился почти на весь квартал", - отметил он. Оперативно проверить данные в условиях войны невозможно.

На прошлой неделе Минобороны России заявило о взятии под контроль последнего очага сопротивления в Мариуполе - завода "Азовсталь", и сдаче в плен почти 2,5 тысяч украинских военных. В практически разрушенном при интенсивных бомбардировках городе, который с марта находился в осаде российских сил, могли погибнуть не менее 20 тысяч человек, отмечали представители украинских властей.