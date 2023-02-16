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Россия ночью нанесла ракетные удары по Украине

Ракета X-22

Российские военные в ночь на четверг нанесли массированный ракетный удар по Украине.

По сообщению военно-воздушных сил Украины, российские самолеты и корабли выпустили 32 крылатые ракеты, 14 из них сбиты. "Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", говорится в сообщении.

В результате удара погибла 79-летняя женщина в Павловграде в Днепропетровской области, заявили местные власти. Семь человек ранены, двое из них госпитализированы. Разрушены несколько жилых домов, повреждено промышленное предприятие. "Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу", - говорится в сообщении главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака.

Сообщается также об ударах по Полтавской, Львовской и Кировоградской областям. Власти Львовской области сообщили о поражении объекта инфраструктуры.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия меняет тактику при нанесении ракетных ударов, проводя активную разведку и используя фальшивые цели. Российское Минобороны удары пока не комментировало.

Предыдущая - более массированная - ракетная атака по Украине была совершена 10 февраля, под удар вновь попали объекты энергетики.

  • Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя утром в четверг заявил, что на подлёте к городу были сбиты несколько украинских беспилотников. Украинская сторона пока это не комментировала.

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