Россия начала вербовку иностранцев на службу в армию по контракту

Россия начала вербовать иностранцев на службу в российскую армию по контракту, на это обратили внимание сразу несколько СМИ.

Так, агентство Reuters сообщило, что в сегменте интернета Казахстана появилась соответствующая реклама, обращённая к "иностранным братьям". В заставочной картинке показаны флаги России и Казахстана и размещён лозунг "Плечом к плечу", а непосредственно в тексте рекламы желающим подписать контракт с российской армией обещают единоразовую выплату в размере 495 тысяч рублей, а далее – не менее 190 тысяч месячной зарплаты и "дополнительные выплаты" – предположительно, за участие в боевых действиях. Агентство отмечает, что цифры сопоставимы с выплатами контрактникам в Москве и Подмосковье.

Сама реклама ведёт на российский государственный сайт, созданный агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области, которое специализируется на подборе персонала. Контракт предлагается подписать там же, на Сахалине.

Ровно такая же реклама появилась в сегменте интернета Армении – об этом сообщают пользователи.