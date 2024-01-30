Россия опустилась на 141 место в Индексе восприятия коррупции

Россия занимает 141 место в свежем Индексе восприятия коррупции, который ежегодно представляет международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

Индекс показывает, насколько коррумпированным, по мнению экспертов и бизнесменов, является государственный сектор той или иной страны. Чем ниже место, тем более коррупционной оценивается страна. В 2023 году Россия воспринимается более коррупционной, чем во все предыдущие 11 лет существования индекса.

Свою 141 строчку Россия делит с Гвинеей, Угандой и Кыргызстаном. На первом месте Дания, за ней идут Финляндия и Новая Зеландия. Последнее место у Сомали. Всего в рейтинге представлены 180 стран.