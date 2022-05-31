Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

"Газпром" подтвердил прекращение поставок газа в Нидерланды из-за отказа Амстердама платить рублями. Об этом говорится в сообщении российской компании в телеграме. Перевести с первого апреля оплату за газ в рубли ранее поручил президент России.

"Газпром" пояснил, что к вечеру 30 мая не получил платеж за поставки газа в соответствии со схемой оплаты газа в рублях от нидерландской компании GasTerra B.V.

Для компенсации выпадающих поставок Нидерланды экстренно строят в порту Эмсхавен на севере страны терминал СПГ. Ожидается, что уже осенью он позволит принимать до 8 млрд куб. м газа в год. Первый терминал СПГ в Нидерландах начал работу в порту Роттердама в 2011 году. Поставки газа по трубопроводу из России в Нидерланды составляли в 2021 году более 11 миллиардов кубических метров.

По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля нынешнего года все страны, которые правительство признало "недружественными", обязаны вести расчёты за газ только в рублях. Часть европейских компаний согласилась на предложенную схему.

Речь идёт об оплате газа с конвертацией Газпромбанком иностранной валюты в рубли. Ранее от закупок российского газа с оплатой в рублях отказались Финляндия, Болгария и Польша. В Дании также заявляли, что не будут платить по новой схеме.