Россия отложила запуск "Союза"для возвращения космонавтов с МКС

Россия отложила запуск к МКС корабля для возвращения на Землю двоих российских космонавтов и одного американского астронавта. Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на "Роскосмос", это связано с расследованием причин падения давления в другом пристыкованном к станции корабле.

"Роскосмос" и NASA объявили, что запуск корабля "Союз" MS-23 намечен на 20 февраля для возвращения на Землю Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франка Рубио.

Однако, в сеансе видеосвязи глава "Роскосмоса" Юрий Борисов также сообщил, что запуск состоится не позднее 10 марта, чтобы дать время группе расследователей выяснить причины падения давления в охлаждающей системе корабля "Прогресс" MS-21. Его отстыковка от станции намечена на 18 февраля.

Борисов также продемонстрировал снимок повреждённого участка внешней поверхности корабля Союз MS-22. Снимок был сделан американскими коллегами с помощью робота-манипулятора. Повреждённый участок, возможно, связан с утечкой из системы охлаждения 15 декабря прошлого года.

"Союз" MS-22 изначально должен был вернуть трех членов экипажа на Землю. Но из-за утечки, будет отстыкован и полетит обратно в беспилотном режиме.

На фотоснимке было видно небольшое отверстие, окруженное коричневыми пятнами. Борисов сказал, что это могло быть вызвано метеоритом или мелким космическим мусором.

Роскосмос заявил, что повреждённые модули были запечатаны и изолированы от других помещений станции, где в безопасных условиях размещены все семеро членов экипажа - три американца, три россиянина, один японец.

Как отмечает Reuters, несмотря на напряжённые отношения в связи с войной в Украине, США и Россия по-прежнему тесно сотрудничают на Международной космической станции.

Корабли "Союз" применяются для доставки и возвращения космонавтов и астронавтов, а корабли "Прогресс" - для доставки оборудования и расходных материалов.