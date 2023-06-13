Россия передала Кыргызстану данные на 85 тысяч лиц, разыскиваемых в СНГ

В Кыргызстане со 2 июня запустили систему распознавания лиц, находящихся в розыске в странах СНГ. Российские правоохранительные органы предоставили для неё информацию по более чем 85 тысячам разыскиваемых лиц, сообщает Радио Азатык со ссылкой на МВД Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за десять дней при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлено и доставлено в милицию 57 человек.

Четверо, в том числе, граждане России и Узбекистана задержаны. Среди них разыскиваемые за покушение на убийство, преступления экстремистской направленности, хулиганство и подделку документов.

Имена задержанных россиян не уточняются, однако известно как минимум о троих российских активистах, задержанных в Кыргызстане.

6 июня стало известно об экстрадиции антивоенного активиста Алексея Рожкова, обвиняемого в поджоге военкомата. 9 июня в Бишкеке был задержан активист движения "Левый блок" Лев Скорякин.

Вчера появились сообщения об аресте активистки Алёны Крыловой, которую в России обвинили в участии в экстремистском сообществе. При этом и Скорякин и Крылова, по словам адвокатов, подали ходатайства о получении статуса беженца в Кыргызстане.