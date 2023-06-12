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В Бишкеке арестовали российскую активистку Алёну Крылову

Иллюстративное фото

Российскую политическую активистку Алёну Крылову, которая была задержана в Бишкеке на минувшей неделе, отправили в СИЗО до 4 июля. Об этомсообщили в пресс-службе суда.

Крылова - бывшая пресс-секретарь российского движения "За права человека". Она участвовала в движении "Левое сопротивление", признанном российскими властями экстремистским. В России на Крылову и ещё пять участников движения заведено уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

Суть экстремистских действий "Левого сопротивления", в участии в котором обвиняют Крылову, заключалась в "митингах, шествиях и пикетированиях, направленных на дискредитацию власти и провоцирование столкновений с полицией".

Вчера стало известно о задержании Алёны Крыловой в Бишкеке 4 июня. Она находится в международном розыске по запросу российских властей, которые добиваются её экстрадиции в Россию.

Адвокаты активистки оспорили это решение. По их словам, Крылова подала ходатайство о получении статуса беженца в Кыргызстане, её документы находятся на, "и по законодательству, пока не будет решения о статусе беженца, ее нельзя выдворять из страны".

Это уже третий за июнь случай задержания в Кыргызстане российских политических эмигрантов. 6 июня стало известно об экстрадиции антивоенного активиста Алексея Рожкова, обвиняемого в поджоге военкомата. 9 июня в Бишкеке был задержан активист движения "Левый блок" Лев Скорякин.

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