Россия передала Украине 210 тел защитников Мариуполя

Украина получила уже 210 тел погибших военных из Мариуполя, большинство из них – защитники комбината "Азовсталь". Об этом сообщили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.

Российская сторона пока не комментировала эти сообщения.

В конце прошлой неделе Украина объявила об обмене с Россией телами погибших солдат. 7 июня представитель полка "Азов" Анна Головко подтвердила, что 2 июня российская и украинская стороны получили по 160 тел на линии фронта в Запорожской области. Как минимум 52 тела считаются останками бойцов полка "Азов". В Киеве уже начат процесс идентификации тел через анализ ДНК.

В середине мая украинские военнослужащие, в том числе бойцы "Азова" более двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться.

Вчера государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что более тысячи из украинских военных, сдавшихся на "Азовстали" в Мариуполе, переведены в Россию, где с ними работают следователи.

Официального подтверждения этой информации нет; другие СМИ на этот счёт ничего не сообщали.

По утверждениям российской стороны, всего в плен сдались почти 2,5 тысячи украинских военных. Такую же цифру называл президент Украины Владимир Зеленский. Большая часть из них изначально были перевезены в исправительную колонию на подконтрольной пророссийским сепаратистам территории.

Президент Украины не раз заявлял, что Киев делает всё возможное для их возвращения домой. Российская сторона об обмене не говорит и не исключает судебного процесса над ними.