Россия перенесёт морские учения за пределы экономической зоны Ирландии

Россия перенесла запланированные на февраль учения её военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом в субботу заявил ирландский министр иностранных дел Саймон Ковени.

Российское посольство в Ирландии подтвердило перенос места учений. В сообщении посольства, которое цитирует ТАСС, говорится, что учения, которые запланированы на 3–8 февраля, переносятся "с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов".

Ранее намерение провести учения, хотя и в международных водах, но в пределах ирландской экономической зоны, вызвало критику в Дублине. Ирландская сторона официально обращалась к Москве с просьбой перенести их. Решение России в Дублине приветствовали.

Россия в последнее время всё чаще проводит военно-морские учения в Мировом океане, вдали от собственных берегов. При этом российские власти критикуют страны НАТО за проведение учений, в частности, в Чёрном море.