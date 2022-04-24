Россия перестала публиковать ряд статистических данных об экономике

Россия - на фоне введённых против неё в связи с вторжением в Украину санкций - перестала публиковать экономическую информацию о размере внешних и внутренних долгов, рыночную статистику и данные об объёмах добычи и экспорта нефти. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как утверждается, Федеральная таможенная служба приостановила ежемесячную публикацию данных об экспорте и импорте. Также финансовую информацию о положении банков перестал публиковать Центробанк. Ограничения могут помочь скрыть проблемы в банковском секторе. Центробанк также приостановил публикацию информации о планируемых выплатах по внешним долгам.

Эти действия сопровождаются работой над законопроектом, который бы запретил передачу ключевой экономической статистики иностранным государствам. Издание предполагает, что это делается для того, чтобы скрыть истинное состояние российской экономики после введенных из-за начала войны в Украине санкций. Также в статье говорится, что такой шаг мог бы усложнить конкретные параметры будущих санкций, если решение об их введении будет принято. Отсутствие экономической информации также усложняет оценку влияния санкций на экономику России. Ранее многие экономисты прогнозировали России рецессию, высокую инфляцию и рост безработицы из-за ограничения доступа к международным финансовым рынкам и ухода западных компаний из России.

В то же время российское правительство продолжает публиковать данные об инфляции, ВВП и ряд других данных, однако их объем существенно уменьшился.