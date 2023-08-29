В Пскове беспилотники атаковали аэродром, на котором размещаются военные и гражданские авиакомпании. Атака произошла в ночь на 30 августа, жители города слышали взрывы и стрельбу, передаёт редакция Север.Реалии.

Город расположен приблизительно в 800 километрах от территории Украины. Губернатор региона приблизительно в час ночи подтвердил информацию об атаке, заявив, что её последствия ещё оцениваются. Предварительно сообщается о повреждении двух или четырёх военно-транспортных самолётов Ил-76, передают российские новостные агентства. Это может стать крупнейшим уроном российской военной авиации, нанесённым в тылу.