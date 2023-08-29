В Пскове беспилотники атаковали аэродром, на котором размещаются военные и гражданские авиакомпании. Атака произошла в ночь на 30 августа, жители города слышали взрывы и стрельбу, передаёт редакция Север.Реалии.
Город расположен приблизительно в 800 километрах от территории Украины. Губернатор региона приблизительно в час ночи подтвердил информацию об атаке, заявив, что её последствия ещё оцениваются. Предварительно сообщается о повреждении двух или четырёх военно-транспортных самолётов Ил-76, передают российские новостные агентства. Это может стать крупнейшим уроном российской военной авиации, нанесённым в тылу.
На аэродроме в Пскове базируется военно-транспортный Берлинский краснознамённый авиационный полк, принимающий активное участие в войне с Украиной. Кроме того, в городе размещается 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ, в переброске десантников участвуют самолёты Ил-76.
С аэродрома также совершаются пассажирские рейсы. На 30 августа были запланированы четыре: в Москву, Калининград, Минеральные Воды и Минск, следует из расписания гражданской части аэропорта. Об их отмене не на момент публикации новости не сообщалось.
- Украинские силы атакуют российские аэродромы, удалённые от линии фронта, с декабря 2022 года. Удары наносились по базам стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях, по аэродрому в Курске, в Новгородской области и в аннексированном Крыму. Из-за атак беспилотников закрывались гражданские аэропорты в Подмосковье.
- В феврале 2022, из-за российского вторжения, международные авиакомпании прекратили полёты в Украину. Азиатские, белорусские и турецкие авиакомпании продолжают полёты в Россию и над Россией. Единственной авиакомпанией из не присоединившейся к санкциям против российской экономики страны стали Туркменские авиалинии, остановившие полёты в Москву из Ашхабада с августа.
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