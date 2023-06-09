В ходе вторжения в Украину Россия, по наиболее консервативным оценкам, могла потерять 50 тысяч человек погибшими. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 225 тысяч человек. Такие оценки приводятся на сайте Би-би-си.

За последние две недели Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтёров удалось установить имена 1213 российских военных, погибших в Украине. Общее число погибших, имена которых удалось установить, превысило 25 тысяч.

Темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими - в два раза выше средних подтверждённых еженедельных потерь в течение 2022 года.

Речь идет только о тех данных, которые журналистам удалось найти и проверить по сообщениям чиновников и СМИ, публикациям в соцсетях близких родственников погибших, а также по информации, полученной на кладбищах. "Реальное число потерь выше, чем установленные нами цифры", говорится в публикации Би-би-си.

Журналисты и волонтеры, ведущие учет потерь по открытым источникам, предполагали, что их список может содержать в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России, отмечают авторы публикации. Они пришли к такому выводу, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских городах и селениях на протяжении последних 15 месяцев.

С конца прошлого года наибольшие потери зарегистрированы среди военнослужащих с минимальной военной подготовкой. Речь идет о добровольцах, мобилизованных, недавних заключённых, воюющих в составе ЧВК "Вагнер" и военизированных отрядах самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Российские власти не приводят официальное число потерь в войне, в последний раз цифры назывались в сентябре прошлого года. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.