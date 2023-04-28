Установлены имена 21 700 убитых российских военных в Украине

Журналистам Русской службы Би-би-си вместе с "Медиазоной" и группой волонтеров удалось установить имена 21 700 российских военных погибших в ходе вторжения в Украину. Это на 1240 имени больше, чем две недел назад, что существенно выше статистики в прошлом году, когда в среднем за две недели становились известны имена 500-600 убитых военных, сообщает издание.

По данным журналистов, среди погибших не менее 3400 элитных военных специалистов - это бойцы спецназа ГРУ и Росгвардии, десантники, морские пехотинцы и военные пилоты. Восполнить такие потери очень трудно, потому что на их подготовку уходят годы и миллионы долларов. Би-би-си удалось установить имена 1694 военнослужащих воздушно-десантных войск, 625 морских пехотинцев, 451 бойца спецотрядов Росгвардии, 334 бойцов спецназа ГРУ, 139 военных пилотов и 47 сотрудников ФСО и ФСБ.

Журналисты отмечают, что 18% из погибших спецназовцев были офицерами. Такие потери для российской армии могут быть трудновосполнимыми. Причиной гибели большого количества элитных войск специалисты называют то, что российское командование использовало бойцов спецназа не по их прямому назначению и посылало в прямые столкновения.

Журналисты также продолжают фиксировать высокий уровень потерь среди мобилизованных. Им удалось установить имена 2001 погибшего. 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Би-би-си подчеркивает, что речь идет только о подтвержденных, проверенных данных о гибели военных, и реальное число потерь может быть существенно выше.