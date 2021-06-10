Россия потребовала от дипломата из Северной Македонии покинуть страну

Москва объявила персона нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в России, сообщается на сайте министерства иностранных дел. Это стало ответом на высылку российского дипломата в апреле.

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Тогда македонское издание МДК сообщило, что спецслужбы республики считают высланного российского дипломата представляющим угрозу национальной безопасности. Это был первый такой случай в Македонии.

Северная Македония стала одной из трёх балканских стран, которые осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального, напоминает канал "Настоящее время". В январе Скопье подписало декларацию с осуждением ареста Навального, а в марте выступило в поддержку введения санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.