Россия председательствует в Совбезе ООН, Украина против

Начиная с 1 апреля Россия исполняет обязанности страны-председательницы Совета безопасности ООН. Это вызвало протест Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это говорит о банкротстве Совбеза ООН как международной институции.

В своём ежевечернем телеобращении Зеленский напомнил, что Россия ведёт захватническую войну, в ходе которой гибнут мирные жители Украины, включая детей. Он заявил о необходимости реформы глобальных институтов, включая Совет безопасности. "Террористы должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе "худшей первоапрельской шуткой в мире". "Страна, которая систематически нарушает все фундаментальные правила международной безопасности, будет возглавлять орган, единственная цель которого - сохранять международную безопасность", - указал Кулеба.

Глава европейской дипломатии Жозеф Боррель 1 апреля написал у себя в твиттере: "Россия председательствует в Совбезе ООН. Очень подходит к дате - дню смеха. Несмотря на то, что Россия - постоянный член Совбеза, она постоянно нарушает саму суть устава ООН". Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет противостоять любым злоупотреблениям полномочиями со стороны России.

По информации The Guardian, такие страны, как США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Однако о бойкоте или протесте речи не идёт.