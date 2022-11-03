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Совбез ООН отклонил резолюцию России по биооружию США в Украине

Одно из заседаний Совета безопасности ООН, август 2022 года

Совет Безопасности ООН отклонил требование России провести расследование деятельности биолабораторий США в Украине. За принятие российской резолюции проголосовала только сама Россия и Китай.

США, Великобритания и Франция выступили против принятия документа, ещё десять стран воздержались. Для прохождения резолюции требовалось не менее девяти голосов "за".

В постановлении Россия предложила создать комиссию из всех членов Совбеза ООН, чтобы расследовать свои претензии к США и Украине. Жалобы России касаются соблюдения обязательств по Конвенции о биологическом и токсикологическом оружии "в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".

По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, страны Запада фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. "Стало очевидно, что они попросту боятся создания комиссии", – добавил Полянский. Он отметил, что комиссия должна была рассмотреть "соответствующие материалы, представленные Россией", и провести по ним расследование.

Посол США Линда Томас-Гринфилд пояснила, что США проголосовали против резолюции, "поскольку она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном отсутствии уважения" к Совету Безопасности ООН. Томас-Гринфилд назвала заседание "колоссальной тратой времени" и заявила, что эти утверждения являются частью "дезинформационной кампании" Москвы. По её словам, ни у Украины, ни у США нет программы разработки биологического оружия.

В марте Минобороны России заявило о раскрытии деятельности сети из "более чем 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Пентагона". Позже министерство опубликовало материалы, якобы доказывающие, что в Украине реализовывались "военно-биологические программы США". В ООН тогда заявили, что у них нет сведений о каких-либо программах по разработке биологического оружия в Украине.

США и Украина также отвергли обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "никакого химического или любого другого оружия массового поражения" в стране не разрабатывали. Президент США Джо Байден сказал, что "заявления о наличии у Америки биологического, а также химического оружия в Европе не соответствуют действительности".

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