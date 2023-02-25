Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба", сообщил в твиттере главный исполнительный директор польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек.

Он добавил, что компания была полностью готова к этому. "Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников", – написал Обайтек.

Компания импортировала нефть в рамках контракта с российской "Татнефтью". Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года.

Агентство Reuters отмечает, что поставки прекратились на следующий день после того, как Польша передала Украине первую партию немецких танков "Леопард".

В PKN Orlen заявили, что компания может полностью снабжать свои НПЗ морским транспортом и что остановка поставок по трубопроводу не повлияет на поставки бензина и дизельного топлива клиентам.