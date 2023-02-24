В Украину из Польши доставлена первая партия танков "Леопард"

Польша поставила первую партию из обещанных Украине 14-и немецких танков "Леопард". В страну доставлены четыре машины.

Отправить оставшиеся Варшава готовится как можно быстрей. Об этом в пятницу в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленский сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Польша и Европа на вашей стороне. Мы решительно не оставим вас, и будем поддерживать Украину до её полной победы над Россией", - подчеркнул Моравецкий на совместной с Зеленским пресс-конференции.

Ранее в пятницу о поставке первых "Леопардов" Киеву сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также сказал, что украинские солдаты будут обучаться управлению этими танками в тренировочном центре в Свентошуве под руководством инструкторов из Польши, Канады и Норвегии.

Стремление Варшавы поддержать Украину сыграло важную роль в том, чтобы убедить других союзников в Европе передать Украине тяжёлую военную технику, включая танки. До недавнего времени несколько правительств, в том числе Берлин, опасались таких поставок из-за риска эскалации войны, пишет Reuters.

Моравецкий, находясь в Киеве, призвал страны ЕС ввести как можно более жёсткие санкции против России. Сейчас европейский блок обсуждает уже 10-й санкционный пакет. "Что касается 10-го пакета, то мы считаем его слишком мягким и слабым, и мы подталкиваем наших партнёров к тому, чтобы это пакет был как можно более обширным", - сказал Моравецкий.