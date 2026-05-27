Россия пригрозила Армении приостановить беспошлинные поставки газа

Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если власти страны продолжат процесс вступления в ЕС. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева, которое он направил в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

Соглашение, подписанное в декабре 2013 года, по данным издания, было "очередным шагом на пути вступления" Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

При прекращении действия соглашения по инициативе любой из сторон, как отмечается, Армения будет обязана выплатить России компенсацию или признать невыплаченные суммы госдолгом перед РФ до их полного выполнения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о расторжении сделки по газу с Арменией "Газпрому".

Власти России с начала мая уже ввели ряд ограничений на фоне заявлений армянского руководства о сближении с ЕС и перед парламенскими выборами, которые состоятся в Армении седьмого июня 2026 года. В частности, был введен запрет на ввоз цветов и армянской минеральной воды "Джермук", а также приостановлены продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей – ЗАО "Веди-Алко", ООО "Абовянский коньячный завод" и ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян".

Президент России Владимир Путин после слов премьер-министра Никола Пашиняна о стремлении укрепить связи с ЕС, которые он озвучил во время евросаммита в Ереване, призвал Армению "не доводить до крайности".

Вопрос вступления Армении в Евросоюз и выхода из Евразийского экономического союза, как заявил Путин, должен решаться на всеармянском референдуме. В ответ на это Пашинян сказал, что референдум состоится тогда, когда "будет объективная необходимость", а межгосударственные отношения между странами, в том числе с Россией, не нужно "путать с браком".