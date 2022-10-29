Россия приостановила участие в соглашении по вывозу украинского зерна

Россия приостановила свое участие в так называемой "зерновой сделке" – соглашению о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты. Об этом сообщило Минобороны России.

Решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе, о которой ранее в субботу сообщил губернатор города. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Министерство иностранных дел России также опубликовало заявление о выходе из "зерновой сделки", в котором обвинило Украину в "массированном ударе" с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.

"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок", – говорится в сообщении МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России "прекратить голодные игры" вернуться к выполнению своих обязательств.

"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей", – написал Кулеба в твиттере.

Заявление России о приостановке "зерновой сделки" прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", – написал Ермак в своем телеграм-канале.