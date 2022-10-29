Россия приостановила участие в соглашении по вывозу украинского зерна

Россия приостановила свое участие в так называемой "зерновой сделке" – соглашению о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты. Об этом сообщило Минобороны России.
Решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе, о которой ранее в субботу сообщил губернатор города. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Министерство иностранных дел России также опубликовало заявление о выходе из "зерновой сделки", в котором обвинило Украину в "массированном ударе" с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок", – говорится в сообщении МИД.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России "прекратить голодные игры" вернуться к выполнению своих обязательств.
"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей", – написал Кулеба в твиттере.
Заявление России о приостановке "зерновой сделки" прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", – написал Ермак в своем телеграм-канале.
- "Зерновая сделка" была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- 23 июля украинская сторона обвинила Россию в попытке подорвать договоренности об экспорте зерна из черноморских портов. Эти заявления были сделаны после ракетного удара по территории порта Одессы.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
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