В Севастополе закрыли водную переправу после серии взрывов

Утром 29 октября в Севастопольской бухте аннексированного Крыма звучали взрывы. Несколько видео очевидцев опубликовал телеграм-канал ASTRA.
По словам российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в бухте корабли Черноморского флота "отбивают атаку беспилотников". Он утверждает, что в городе "никакие объекты не поражены".
Позже Развожаев сообщил, что все летательные беспилотники сбиты, также уничтожен надводный беспилотник.
Переправу между северной и южной частями Севастополя перекрыли – не ходят паромы и катера, движение возможно только на автобусах.
- Накануне в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности, введённый в городе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Тогда от осколков разбитых стёкол пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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