В Севастополе закрыли водную переправу после серии взрывов

Утром 29 октября в Севастопольской бухте аннексированного Крыма звучали взрывы. Несколько видео очевидцев опубликовал телеграм-канал ASTRA.

По словам российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в бухте корабли Черноморского флота "отбивают атаку беспилотников". Он утверждает, что в городе "никакие объекты не поражены".

Позже Развожаев сообщил, что все летательные беспилотники сбиты, также уничтожен надводный беспилотник.

Переправу между северной и южной частями Севастополя перекрыли – не ходят паромы и катера, движение возможно только на автобусах.