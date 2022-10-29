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В Севастополе закрыли водную переправу после серии взрывов

Севастополь

Утром 29 октября в Севастопольской бухте аннексированного Крыма звучали взрывы. Несколько видео очевидцев опубликовал телеграм-канал ASTRA.

По словам российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в бухте корабли Черноморского флота "отбивают атаку беспилотников". Он утверждает, что в городе "никакие объекты не поражены".

Позже Развожаев сообщил, что все летательные беспилотники сбиты, также уничтожен надводный беспилотник.

Переправу между северной и южной частями Севастополя перекрыли – не ходят паромы и катера, движение возможно только на автобусах.

  • Накануне в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности, введённый в городе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Тогда от осколков разбитых стёкол пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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