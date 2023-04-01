Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию.

Россия утверждает, что Армения не может "гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей". В ведомстве сослались на результаты проверки, проведённой 20-24 марта. Тогда выяснилось, что армянские производители "допускают применение сырья с иранских предприятий, не имеющих права поставок в Россию".

В инспекционном органе продовольственной безопасности Армении заявили, что сырьё безопасно и продукция из него продаётся и на внутреннем рынке страны.

Результаты проверки Россельхознадзор опубликовал 28 марта – через несколько дней после того как Конституционный суд Армении признал обязательства, установленные Международным уголовным судом (МУС). В соответствии с ними президента России Владимира Путина должны будут арестовать по ордеру МУС, если он приедет в страну. В Москве назвали такой шаг Армении "неприемлемым" и пригрозили последствиями.