Россия продолжила наносить удары по городам Украины

Утром во вторник Россия вновь нанесла ракетные удары по городам Украины. Местные власти сообщают о взрывах и работе ПВО в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове и Житомире.

В Киеве, в Одессе, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в городе снова были взрывы. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже подтвердил три попадания по объектам энергообеспечения Киева.

В Днепре и Житомире удары были нанесены по энергетическим объектам, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко После взрыва в Житомире частично пропал свет. Над городом поднимаются клубы дыма.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале: "Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города".

Ночью ракетами С-300 российские войска обстреляли Николаев. Один человек погиб.

На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была в прошлый понедельник, 10 октября.