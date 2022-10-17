Россия вновь наносит удары по объектам энергетики в Украине

Из Украины в понедельник днём поступают сообщения о новых российских ракетных ударах. По имеющимся данным, целями стали прежде всего объекты энергетической инфраструктуры в западных областях страны.

Агентство УНИАН сообщает о серии взрывов в Винницкой области, власти подтвердили попадание в "объект критической инфраструктуры". Сообщается также об атаке на Хмельницкую, Ровенскую, Тернопольскую область. Пока нет сообщений о поражении каких-либо объектов, однако известно, что в этих областях возникли перебои с электричеством, - пишет Би-би-си.

Они также зафиксированы в Сумской области на севере Украины. Там в результате обстрела в Роменском районе сообщается о гибели трёх человек.

Утром в понедельник российские боевые беспилотники иранского производства нанесли удары по Киеву и Одессе. В Киеве в результате попадания в жилой дом погибли не менее четырёх человек. Сообщается о поражении здания компании "Укрэнерго".

На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была в прошлый понедельник, 10 октября.