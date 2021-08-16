Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Власти России планируют с 27 августа снять все ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию, а также увеличат число регулярных рейсов в Венгрию, в Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения на авиасобщение с Танзанией, напротив, продлеваются до 2 сентября.
Ранее Россия уже объявляла о возобновлении авиасообщения с этими странами, но на количество рейсов действовали ограничения, отмечает "Интерфакс".
Так, на египетские курорты число рейсов из Москвы увеличится с пяти до 15 в неделю. В кипрские Пафос и Ларнаку – до семи. Увеличивается и число рейсов в эти страны из других городов России.
В Венгрию из Москвы будет совершаться семь рейсов в неделю, а также по одному рейсу из Сочи, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары и подмосковного Жуковского. Ранее Венгрия разрешила въезд привитым от COVID-19 россиянам и возобновила выдачу туристических виз.
В Чехии продолжают действовать ограничения на въезд в страну для россиян.
Израиль 16 августа добавил Россию в список разрешенных для посещения в пандемию стран. Однако по возвращении израильтяне, в том числе и вакцинированные, должны пройти обязательный недельный карантин.
- Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полётов за рубеж. На начало лета этого года Россия возобновила регулярное авиасообщение с 43 странами.
- В России за прошедшие сутки зарегистрировали менее 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом – впервые с конца июня. В Москве заразились 1489 человек — это минимальный показатель с конца марта. Однако уже пятый день подряд в стране фиксируются более 800 смертей от COVID-19 за сутки.
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