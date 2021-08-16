Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Власти России планируют с 27 августа снять все ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию, а также увеличат число регулярных рейсов в Венгрию, в Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения на авиасобщение с Танзанией, напротив, продлеваются до 2 сентября.

Ранее Россия уже объявляла о возобновлении авиасообщения с этими странами, но на количество рейсов действовали ограничения, отмечает "Интерфакс".

Так, на египетские курорты число рейсов из Москвы увеличится с пяти до 15 в неделю. В кипрские Пафос и Ларнаку – до семи. Увеличивается и число рейсов в эти страны из других городов России.

В Венгрию из Москвы будет совершаться семь рейсов в неделю, а также по одному рейсу из Сочи, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары и подмосковного Жуковского. Ранее Венгрия разрешила въезд привитым от COVID-19 россиянам и возобновила выдачу туристических виз.

В Чехии продолжают действовать ограничения на въезд в страну для россиян.

Израиль 16 августа добавил Россию в список разрешенных для посещения в пандемию стран. Однако по возвращении израильтяне, в том числе и вакцинированные, должны пройти обязательный недельный карантин.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >