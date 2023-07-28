Путин: Россия списала странам Африки долги на $23 миллиарда

Россия списала странам Африки суммарно 23 миллиарда долларов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании саммита "Россия – Африка".

При этом на предыдущем аналогичном саммите, прошедшем в 2019 году в Сочи, говорилось о более чем 20 миллиардов долларов списанного долга. Таким образом, за три года Россия простила Африке около трёх миллиардов долларов. Путин пообещал, что "по последним запросам африканских стран" Россия выделит им ещё более 90 миллионов долларов.

Также Путин заявил, что по итогам 2022 года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2023 года вырос ещё на треть. По его словам, более половины российского экспорта в Африку – это "машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие".

Отдельно Путин сказал про поставки зерна: в 2022 года Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за одно полугодие этого года – уже почти десять миллионов тонн.