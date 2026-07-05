Россия увеличила импорт белорусского бензина до рекордного уровня

Импорт бензина из Беларуси в Россию в июне достиг исторического максимума. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным издания, с 1 по 25 июня в Россию было поставлено 141 тысяча тонн бензина – почти в два с половиной раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года объём импорта составлял всего одну тысячу тонн.

По данным ЦЦИ, Беларусь перенаправила в Россию часть топлива, которое ранее поставлялось в страны Центральной Азии. Одновременно объём транзита белорусского бензина через российскую территорию сократился со 196 тысяч тонн в начале года до 24 тысяч тонн в июне.

Эксперты, опрошенные "Ведомостями", считают, что увеличение импорта поможет смягчить ситуацию на российском рынке, но полностью ликвидировать дефицит топлива не сможет. По оценке эксперта по энергетике Кирилла Родионова, Беларусь способна экспортировать около 150–170 тысяч тонн бензина в месяц.

По данным Reuters, летом суточное потребление бензина в России превышает 110 тысяч тонн.

Импорт белорусского топлива растёт на фоне топливного дефицита в России, вызванного ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям. Ранее сообщалось, что Россия также начала закупать бензин в Индии и обсуждает возможность поставок из Казахстана.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил RTVi, что активная фаза топливного кризиса завершится "в течение нескольких недель". По его словам, правительство предпринимает меры для стабилизации рынка, в том числе разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов временно вернуться к выпуску топлива стандарта "Евро-3".