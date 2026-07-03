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В Новороссийске приостановили свободную продажу бензина

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В Новороссийске приостановили свободную продажу бензина, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) администрации города.

"На данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам", – говорится в сообщении. В МЦУ добавили, что дизельное топливо еще доступно на восьми АЗС.

Топливные карты могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия. Пользоваться ими могут только служебные автомобили.

  • В июне во многих российских регионах и на оккупированных Россией территориях Украины началась нехватка бензина их-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Уже как минимум в 80 субъектах ввели полные или частичные ограничения на отпуск топлива.
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