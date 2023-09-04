Россия в четвёртый раз за неделю нанесла удар по Одесской области

Ночью 4 сентября российская армия в очередной раз атаковала беспилотниками и ракетами "Калибр" юг Одесской области. Массированной атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали два человека.

Как сообщили власти Одесской области, 17 дронов-камикадзе "Шахед"были сбиты силами ПВО. Однако есть и попадания. Повреждены складские и производственные здания, а также оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что речь идёт четвёртой за неделю атаке России на Одесскую область. По его словам, на рассвете российские военные обстреляли украинскую территорию ракетами "Калибр", которые были выпущены из ракетоносителя, вышедшего ночью на дежурство в Чёрное море. "К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - написал он в телеграме. По словам Кипера, в результате пострадали два человека, получившие резаные раны стеклом.

Взрывы были слышны в порту Измаила. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

Утром 4 сентября атаке беспилотников подверглась также Днепропетровская область. Как сообщил руководитель военной администрации региона Сергей Лысак, шесть беспилотников были сбиты. Один попал в объект инфраструктуры, там начался пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.

Российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру, на следующий день после выхода Москвы из так называемой зерновой сделки. Россия заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.

Сегодня в Сочи пройдут переговоры президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Главной темой на них будет возобновление зерновой сделки. Ранее ООН вместе с Турцией подготовили новые предложения, которые могут быть основой для возвращения России к участию в соглашении об экспорте украинского зерна через черноморские порты.

Это будет первая личная встреча президентов России и Турции с октября 2022 года.