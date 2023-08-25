Битва за продажу урожая. Вернется ли Россия в "зерновую сделку"

Сразу несколько турецких и российских СМИ со ссылкой на источники в обеих странах пишут о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября встретится в Сочи с Владимиром Путиным. Главной темой их переговоров будет возвращение России в "зерновую сделку", позволяющую Украине поставлять свою агропродукцию на мировой рынок.

Об одностороннем выходе из "Черноморской инициативы" (так официально называется соглашение о беспрепятственном вывозе украинского зерна через черноморские порты) российские власти объявили еще 17 июля. Стоит напомнить, что это уже вторая попытка Путина перекрыть Украине морской экспорт сельскохозяйственной продукции.

Однако в прошлый раз – в конце октября 2022 года – выход России из "зерновой сделки" продлился примерно двое суток, в течение которых президент Турции Реджеп Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш безуспешно пытались дозвониться до Путина. А потом на свой страх и риск стали отправлять из украинских портов сухогрузы с зерном в соответствии с согласованным графиком. Пришлось Путину спешно возвращаться в "Черноморскую инициативу".

Российские войска начали регулярно наносить удары по Одесской области

На этот раз российские власти действовали уже с учетом такого не слишком приятного опыта, о котором в российской прессе стараются не вспоминать. С 18 июля Кремль отозвал гарантии судоходства в северо-западной акватории Черного моря, а Министерство обороны предупредило, что с 20 июля будет считать все суда, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.

Тогда же российские войска начали регулярно наносить удары по Одесской области, целенаправленно разрушая портовую инфраструктуру, которая используется для экспорта украинских зерновых культур.

Российский патрульный корабль открыл предупредительный огонь

С 18 июля Эрдоган пытался дозвониться до Путина, но тот трубку опять не брал. Телефонные переговоры состоялись только 2 августа. Там-то и зашла речь об очной встрече. Однако даже эта телефонная беседа не помешала Путину всячески демонстрировать всю серьезность своих намерений. И 13 августа российский патрульный корабль открыл предупредительный огонь, требуя остановки турецкого сухогруза "Шюкрю Окан", который под флагом Палау порожним шел в украинский порт Измаил за зерном. После этого вооруженные российские моряки досмотрели судно "на предмет проверки наличия запрещенных грузов", а потом министерство обороны выложило в сеть видео этого инцидента.

Вернуть Россию в "зерновую сделку" пытались не только президент Турции и Генеральный секретарь ООН. В конце июля на российско-африканском саммите в Петербурге с соответствующим заявлением выступил Африканский союз, а потом Путина попытался урезонить его коллега по БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса. Найти приемлемый для Кремля вариант пытаются и венгерский премьер Виктор Орбан, который 19 августа встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Россия в состоянии заместить украинское зерно

Пока все безрезультатно. Все последние месяцы Путин раз за разом практически в неизменном виде повторяет одни и те же обвинения в адрес США, Евросоюза, и партнеров по "Черноморской инициативе". В последний раз он высказал свою позицию в обращении к участникам саммита БРИКС в Йоханнесбурге:

"Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счёт попросту игнорировались… С учётом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной".

Там же он повторил еще один свой ставший уже привычным тезис: урожай в этом году будет хороший, и Россия в состоянии заместить украинское зерно.

Собственно, условия, на которых Путин согласится на возврат в "Черноморскую инициативу", известны. Главное требование – исключение из санкционного списка и подключение к международной платежной системе SWIFT Россельхозбанка, который будет обслуживать российский зерновой экспорт, а возможно и экспорт удобрений.

Вся валютная выручка до последнего цента или юаня должна попасть в Россию

О том, какие надежды возлагает Кремль на зерновой экспорт, говорит тот факт, что 8 августа был подписан указ о специальном порядке оплаты российской сельскохозяйственный продукции. Начиная с 1 ноября она должна будет продаваться по той же схеме, что и газ – через специальные валютные и рублевые счета в уполномоченном банке "за рубли". Конечная цель, как и в случае с газом, понятна: вся валютная выручка до последнего цента или юаня должна попасть в Россию, на счет "уполномоченного банка", которым, судя по всему, и должен стать Россельхозбанк.

В условиях ускорившейся в середине лета девальвации российской валюты, которая по достижении долларом 100-рублевой отметки из экономической плоскости перешла в политическую, обеспечить стране дополнительный приток валюты критически важно. Причем, если схема торговлей зерном "за рубли" заработает, это будет личным вкладом Путина в финансовую стабилизацию. Если же переговоры так ничем и не закончатся, появится шанс, что на сообщениях о срыве сделки цены на зерно серьезно вырастут.

И такой вариант Путина тоже вполне устроит. Тут, правда, свое веское слово может сказать председатель КНР Си Цзиньпин, который в последнюю очередь заинтересован в дестабилизации мирового рынка продовольствия. Но и с ним можно договориться о поставках российского зерна за юани по специальным ценам.