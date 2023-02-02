Россия в "Индексе демократии" за год опустилась почти на 20 позиций

Россия в рейтинге "Индекс демократии", составляемом аналитическим подразделением британского журнала The Economist (EIU), опустилась за минувший год со 124-го на 146-е место. Всего позиций 167.
"После вторжения в Украину показатели России зафиксировали самое резкое падение среди всех стран мира", - заявила аналитическая группа. Эксперты, на выводы которых обратила внимание Русская служба "Би-би-си", отмечают, что Россия "уже долгое время находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие характерные черты диктатуры".
В аналитческой группе The Economist также подчёркивают, что российские власти осуществляют беспрецедентные репрессии против СМИ и оппозиции с тех пор, как президент Владимир Путин ввел войска в Украину год назад.
Средний балл глобального индекса в 2022-м году остался примерно на прежнем уровне, говорится на сайте группы. Как следует из отчёта, если не брать, к примеру, Россию, ситуация с демократией в мире немного улучшилась после снятия ковидных ограничений. Среди положительных тенденций - переход Чили, Франции и Испании из категории "несовершенная демократия" в категорию "полная демократия". В основном это произошло из-за отмены жестких коронавирусных мер.
По данным EIU, менее половины населения планеты (45,3%) живет в условиях демократии, более трети (36,9%) - в условиях авторитарного правления, главным образом в России и Китае. Чуть менее 8% населения находится в условиях "полной демократии" – в этой группе более 20 стран, в том числе Канада, Швеция и Уругвай.
Украина в рейтинге занимает 87-е место, отмечает "Медуза".
- Из-за появления в российском законодательстве статьи о фейках после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину большинство независимых СМИ были вынуждены приостановить работу или отказаться от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать работу и не попасть под уголовное преследование. Фейками российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. По уголовной статье о распространении фейков грозит до до 15 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, этой статьей в стране фактически введена военная цензура.
- 9 декабря прошлого года Мещанский суд Москвы признал виновным в распространении фейков о российской армии оппозиционного политика Илью Яшина - в связи с его стримом о массовых убийствах жителей украинского города Буча. Яшин, из числа соратников убитого в Москве в 2015-м году политика Бориса Немцова, получил 8,5 лет колонии общего режима.
- Другой оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, в июне прошлого года был переведён из колонии общего в колонию строгого режима во Владимирской области. Остающиеся на свободе и живущие сейчас за границей соратники оппозиционера запустили международную кампанию #FreeNavalny. Они добиваются "освобождения всех политзаключенных, включая Навального", а также завершения войны в Украине. С августа прошлого года Навального 11 раз отправляли в ШИЗО.
- В прошлом месяце Московский городской суд принял решение ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу - старейшую из действующих в России правозащитных организаций. В декабре 2021-го года Мосгорсуд ликвидировал другую старейшую в России правозащитную группу – Общество "Мемориал" и его правозащитный центр.
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