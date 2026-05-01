Россия в ночь на 1 мая атаковала Одессу. Ранены несколько человек

Российские войска в ночь на 1 мая атаковали Одесскую область. Повреждены многоэтажные дома и объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 16-этажном доме в Одессе разрушена квартира и горела крыша. В другом многоэтажном доме горели квартиры на 12-м этаже.

По данным ведомства, ранения получили два человека. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что одна из пострадавших в состоянии средней тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью "россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе". По его словам, на данный момент известно о пяти раненых и пожарах в двух домах.

Утром 1 мая российские военные ударили беспилотниками по Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной администрации Олег Синегубов сообщили, что повреждены несколько АЗС и как минимум 10 автомобилей, два человека пострадали.

По информации Зеленского, в Харьковской области была атакована железнодорожная инфраструктура, российские военные били по тяговым подстанциям. По словам президента Украины, есть повреждения, горели вагоны. Из-за обстрела обесточены тысячи семей. Россия ударила также по Сумской и Запорожской областям, в Кривом Роге ранен человек.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 1 мая Россия запустила по Украине 210 беспилотников, силы ПВО сбили и перехватили 190 из них.