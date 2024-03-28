Россия в СБ ООН: "Санкции против КНДР оторваны от реальности"

В четверг в Совете Безопасности ООН Россия заблокировала продление мандата экспертов, следящих за соблюдением санкций, наложенных на КНДР за её ядерную программу. 13 членов Совета Безопасности проголосовали за продление мандата, Россия наложила вето, Китай воздержался. Мандат группы экспертов истекает 30 апреля, информирует "Голос Америки".



Россия утверждает, что санкционный режим против КНДР нужно пересматривать и что действия стран блока НАТО вокруг Корейского полуострова дестабилизируют обстановку в регионе.

Ряд членов Совбеза, среди которых США и Великобритания, отметили, что российское вето связано с попытками обойти санкции Совета Безопасности и продолжать покупать у КНДР оружие, которое затем использует в Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкционный режим, утвержденный резолюциями Совета Безопасности "не просто теряет свою актуальность", а "оторван от действительности". По его словам, политика западных стран во главе с США по удушению Пхеньяна, включает в себя жесткие и односторонние рестрикции, агрессивную пропаганду и "прямые личные угрозы в адрес властей КНДР".

Прекращение работы группы экспертов не означает снятия санкций с КНДР, говорится в публикации "Голоса Америки". Группа экспертов отныне не будет представлять Совету Безопасности регулярные отчеты о выполнение — или невыполнении — членами ООН санкций и о попытках Пхеньяна КНДР обойти эти санкции.