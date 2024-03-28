Глава СВР Нарышкин провёл три дня в Пхеньяне

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил с трёхдневным визитом Северную Корею. Об этом в четверг сообщило официальное северокорейское агентство ЦТАК, информацию впоследствии подтвердили в СВР.
Визит прошёл на фоне сообщений о поставок боеприпасов из КНДР в Россию и нефти из России в КНДР - в нарушение международных санкций.
Как говорится в сообщении ЦТАК, визит прошёл 25-27 марта, стороны обсудили в Пхеньяне "деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на интриги враждебных сил". В сообщении также говорится, что в Москву на переговоры отправился министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
В СВР сообщили, что Нарышкин в Пхеньяне обсудил "углубление взаимодействия в условиях попыток усилдения давления внешних сил", а переговоры прошли "в тёплой дружественной атмосфере".
На днях газета Financial Times сообщила, что Россия начала напрямую поставлять нефть в Северную Корею, несмотря на санкции ООН против Пхеньяна. По данным издания, поставки нефти начались 7 марта – это первые документально подтвержденные поставки с момента введения санкций ООН. Согласно спутниковым снимкам, в марте из российского порта Восточный на Дальнем Востоке вышли по меньшей мере пять северокорейских танкеров с нефтепродуктами. Затем два корабля отправились в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились, пишет Financial Times.
- Предположительно в августе прошлого года КНДР начала поставлять России боеприпасы, которые использовались Москвой в войне с Украиной.
- В феврале газета The New York Times сообщила, что Россия в обмен на боеприпасы позволила КНДР получить доступ к мировой финансовой системе, а также разблокировала часть северокорейских активов, попавших под санкции ООН. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории частично признанной Южной Осетии. Грузия считает эту территорию оккупированной Россией.
- В октябре 2023 года советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России партию вооружений. Белый дом опубликовал снимок, на котором, как утверждается, видна партия боеприпасов со склада в КНДР. Вооружения погрузили на судно под российским флагом и отправили на склад на юго-западной границе России.
- Семь стран – членов Совета Безопасности ООН обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном.
- Соединённые Штаты в среду объявили о введении санкций в отношении шести физических лиц и двух компаний, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, обвинив их в перечислении средств на программу вооружений Северной Кореи. В список внесены граждане Северной Кореи, а также компания Alis, базирующаяся во Владивостоке, и зарегистрированная в ОАЭ компания Pioneer Bencont Star Real Estate. В заявлении Минфина США говорится, что В заявлении говорится, что обе компании входят в состав Chinyong Information Technology Cooperation, связанной с вооружёнными силами Северной Кореи. Против неё санкции ввели раньше.
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