Россия вела переговоры с Китаем о борьбе со спутниками Starlink

В 2023 году Россия вела секретные переговоры с Китаем о военном сотрудничестве и борьбе со спутниками Starlink. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Der Spiegel и Le Monde.

Издания ссылаются на презентации, продемонстрированные осенью 2023 года на Третьем китайско-российском форуме по военно-техническому сотрудничеству в Гуанчжоу, и на двусторонний рабочий протокол, подписанный по итогам переговоров в Москве в июне 2023 года.

Согласно этим документам, Россия и Китай обсуждали сотрудничество в области космических вооружений, уничтожения спутников, противовоздушной и противоракетной обороны, военной техники, авиации и снабжения войск.

Бороться со Starlink, в частности, предлагалось посредством кибератак через терминалы гражданских пользователей, а также через физическое уничтожение спутников с помощью недорогих китайских перехватчиков. Кроме того, китайская сторона выступала за создание "технического альянса против Starlink", куда будут приглашены другие "заинтересованные" страны.

Подписанный в Москве протокол, как отмечает The Insider, демонстрирует договоренности между Россией и КНР начать разработку маловысотной системы противовоздушной обороны и противоракетного вооружения, которая должна перехватывать американские гиперзвуковые ракеты, баллистические ракеты и маневрирующие боевые блоки. Также стороны согласились начать проектирование "перспективных систем ПВО/ПРО".

Помимо этого, в 2023 году две страны обсуждали возможность обмена российского боевого опыта на китайские технологии ИИ и ресурсы массового производства для совместной разработки нового поколения автономных "роевых" боеприпасов.

Результатом этих договоренностей стал, например, автономный беспилотник V2U, который российские военные используют на войне в Украине. Многие его компоненты – китайские, в том числе модуль искусственного интеллекта.