Пустые "тарелки". Российская армия теряет доступ к Starlink

В январе 2026 года стали поступать сообщения о том, что российская армия использует терминалы спутниковой связи Starlink для дальнобойных ударов беспилотниками по Украине. В Киеве решили попытаться раз и навсегда решить проблему, вступив в переговоры с Илоном Маском.

Starlink позволяет россиянам управлять БпЛА даже в глубоком украинском тылу. Кроме того, бесперебойная спутниковая интернет-связь делает возможными прицельные удары по сложным целям, например, движущимся автомобилям, военной технике и поездам: раньше ударные дальнобойные дроны летели по заранее заданным координатами, поэтому попасть ими в движущуюся цель было практически невозможно. Именно дроном со “Старлинком” в январе был атакован пассажирский поезд в Харьковской области, в результате чего погибли 6 человек.

Само по себе внедрение системы управления дальнобойными беспилотниками в онлайн-режиме началось раньше: еще осенью 2025 года российская армия "вела" дроны и управляла ими при помощи дрона-ретранслятора, что давало схожий эффект, но проблема обострилась именно с появлением на российских беспилотниках крайне надежных и недорогих "Старлинков".

Так, в результате удара дрона "Шахед" управлялся через Starlink по пассажирскому поездку в Харьковской области погибли шесть человек. Он, как предположил блогер и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, мог управляться через Starlink.

Российская армия закупает и регистрирует их через третьи страны

Еще из-за одной российской атаки были повреждены или уничтожены два украинских вертолета – Ми-24 и Ми-8 – на аэродроме Канатово в Кировоградской области: дроны на ручном управлении летели близко к земле, чтобы их не могли обнаружить украинские радиолокационные системы.

Покрытия сети Starlink в России нет, а терминалы компании SpaceX там официально не продаются, но российская армия закупает и регистрирует их через третьи страны. В прошлом году Радио Свобода также выяснило, что закупки терминалов осуществляются через государственные учреждения культуры.





Украина совместно с компанией SpaceX уже приняла меры по отключению Starlink для российской армии, но проблему вряд ли можно назвать решенной. О том, почему дроны со "Старлинками" так опасны и насколько эффективны шаги Украины по решению этой проблемы, мы поговорили с аналитиком проекта Oryx Якубом Яновским.

В чем опасность беспилотников со Starlink?

Яновский отмечает, что интернет Starlink является настолько эффективным на фронте сразу по нескольким причинам:

терминал лёгкий (около 1 кг) и компактный (Starlink Mini по своим размером схож с листом бумаги А4);

низкое энергопотребление;

обеспечивает высокоскоростное соединение;

его очень сложно как заглушить, так и обнаружить;

работает в движении и без ограничений по дальности полета;

стоит всего 300–400 евро





"Эта комбинация, особенно на поле боя, где обычная связь через гражданские средства очень затруднена или вообще невозможна, играет ключевую роль", – отмечает аналитик Oryx.

При этом многие военные системы, которые устойчивее к помехам, не способны передавать большие объемы данных, говорит Яновский, либо наоборот: терминалы, которые могут это делать, дороже, крупнее, тяжелее и имеют более высокое энергопотребление, чем "Старлинк".

При глушении сигнала терминал просто переключится на другой доступный спутник

Заглушить терминал компании SpaceX гораздо труднее, чем дроны на GPS-сигнале: он работает на высоких частотах и направляет сигнал при помощи фазированной антенны. На практике это означает, что терминал со спутником соединяет узкий луч, а в зоне доступа терминала находится большое количество спутников (всего на низкой орбите их расположено около девяти тысяч), и при глушении сигнала терминал просто переключится на другой доступный спутник.

В таком случае, говорит Яновский, куда логичнее пытаться заглушить сами спутники, но подавить их крайне сложно: они быстро движутся на высоте в приблизительно 500 километров над Землей.

Для противодействия им нужны мощные и довольно редкие комплексы радиоэлектронной борьбы, которые в идеале нужно установить как можно ближе к линии фронта, что в реалиях сегодняшней дроновой войны выглядит как самоубийство, считает эксперт, но и это не гарантирует полную потерю сигнала Starlink.

Чем ответила Украина и насколько это эффективно?

29 января, после первых сообщений об использовании терминалов Starlink на российских беспилотниках, министр обороны Украины Михаил Федоров обратился в компанию SpaceX с просьбой о помощи и отметил, что его ведомство предложило конкретные шаги по решению проблемы. Чуть позже Федоров поблагодарил руководство компании за быструю реакцию на сложившуюся ситуацию. Владелец компании SpaceX Илон Маск на следующий день ответил Федорову, что "всегда рад помочь".

Уже 31 января как с российской , так и с украинской стороны стали появляться сообщения о том, что терминалы Starlink перестали работать на скорости выше 75–90 км/ч, что делает невозможной работу большинства российских беспилотников, в частности "Герань”/”Шахед", БМ-35 и "Молния", на которых активно использовали терминалы спутниковой связи.

Ограничения коснулись и украинских военнослужащих: они используют Starlink как для ударов дронами, так и во время передвижения на автомобилях.

Советник министра обороны и блогер Сергей "Флеш" Бескрестнов назвал такую меру лишь первым и временным шагом. Ввод ограничений 1 февраля подтвердил и Илон Маск, заявив, что они уже дали результат.

Автор российского телеграм-канала "Разработчик БПЛА" написал , что для российской армии ничего без системы Starlink кардинально не изменится, просто "станет менее удобно". В качестве альтернативных решений он предложил "вести" дрон к цели при помощи собственной спутниковой навигации, а Starlink включать лишь на последнем этапе. Он также отметил, что и ограничение скорости можно обойти, перезагружая терминал, поскольку Starlink определяет превышение лишь спустя две минуты, и до этого времени скорость может быть выше.

В России нет ничего и близко сравнимого со Starlink

"Добавлю, что мы изначально жили без старлинка, для нас он был эпизодическим бонусом, который то появлялся, то отваливался, и мы развивали альтернативные способы связи. Высококлассная спутниковая навигация у нас есть своя", - написал блогер.

Якуб Яновский подтверждает слова о том, что "Старлинк" действительно можно "обмануть" перезагрузкой, но, как предполагает он, и эту лазейку в SpaceX со временем могут убрать. Слова блогера о "высококлассной спутниковой навигации" он назвал бессмысленными и завил, что в России нет "ничего и близко сравнимого со Starlink".

Уже 1 февраля Федоров анонсировал второй шаг: создание так называемого "белого списка" – системы, которая позволит использовать терминалы Starlink на территории Украины лишь авторизованным пользователям.

Позднее Минобороны Украины сообщило , что через процесс верификации необходимо пройти и военным, и гражданским физическим лицам, и бизнесу. Как сказано в официальной инструкции по регистрации, военным для внесения терминала в "белый список" фактически достаточно будет внести данные о нем в цифровую систему Delta.

"Белый список" еще не заработал в полном объеме или не заработал вовсе, потому что военное руководство ждет , пока как можно большее количество подразделений внесут свои терминалы в "Дельту".

"Все задают вопросы о сроках и дедлайнах. Мы готовы включить белые списки в любой момент, поэтому очень ждём от вас информацию", – написал Сергей "Флеш".

Проект DeepState называет следующим этапом развития этой системы перестройку всего процесса таким образом, чтобы данные о новых терминалах поступали в "белый список" в режиме реального времени.

Введение подобной системы Якуб Яновский называет логичным и "давно назревшим" решением для ВСУ. Он предполагает, что работать без скоростных и других ограничений смогут лишь терминалы, зарегистрированные через военную систему Delta; терминалы гражданских лиц или бизнеса смогут работать только в ограниченном режиме, незарегистрированные – не смогут работать вовсе.

Яновский также отмечает, что в украинской системе должна быть выстроена надежная система для недопущения утечек и внесения в туда российских терминалов.

Классика для украинской армии: решать проблему, когда она стала критической

Z-блогер "Разработчик БПЛА" утверждает , что "белые списки" существовали в ВСУ и ранее, но в них не хотели регистрироваться сами военнослужащие. Он также считает, что процесс регистрации станет крайне сложным и энергозатратным. Помимо этого, говорит он, списки создают риск утечки информации, которая рано или поздно произойдет.

Якуб Яновский говорит, что попытки ввести "белые списки" в украинской армии действительно были несколько лет назад, но тогда многие подразделения не захотели регистрировать свои терминалы.

"По какой-то причине интерес к решению через "белый список" тогда сошёл на нет, и с тех пор в ВСУ искали какие-то технические альтернативы, вплоть до сегодняшнего дня. Это такая классика для украинской армии: решать проблему уже постфактум, когда она стала критической", – отмечает он.

Слова "Разработчика БПЛА" об утечке он назвал "размышлениями человека, который не понимает, о чем говорит".

"Даже если бы утечка и произошла, данные, которые там содержатся, на самом деле мало бы чем оказались полезны: номер терминала, имя владельца и подразделение в случае с военнослужащими, у гражданских – это тоже номер терминала и имя, а также некоторые другие незначительные данные", – считает он.