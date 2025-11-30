В ЮАР по делу о вербовке на войну в армию РФ задержали пять человек

В Южно-Африканской республике в рамках расследования фактов вербовки граждан этой страны в российскую армию для участия в войне в Украине были задержаны пятеро подозреваемых. Об этом сообщила полиция ЮАР.

Об аресте четырёх подозреваемых накануне сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление элитного полицейского подразделения ЮАР Hawks. Они были задержаны в пятницу в аэропорту Йоханнесбурга, откуда они пытались улететь в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. В субботу им было предъявлено обвинение в попытке участия в вооружённом конфликте на стороне иностранной державы без одобрения правительства.

В субботу стало известно о пятом подозреваемом. Его имя не раскрывается, однако местное издание Netwerk24 утверждает, что накануне также в аэропорту была задержана журналистка, сотрудница государственной медиагруппы SABC Нонкулулеко Мантула - после возвращения из России. Утверждается, что она подозревается в нарушении национального законодательства, запрещающего наёмничество. О задержании журналистки сообщали в субботу и российские СМИ без указаний на то, в чём её подозревают.

Следствие пытается установить обстоятельства, при которых 17 южноафриканцев оказались в рядах российской армии. Один из этих 17 человек в голосовых сообщениях с фронта утверждает, что был завербован двумя людьми, одна из которых - Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, который теперь возглавляет главную оппозиционную партию страны "Копьё нации".

Зума-Самбудла якобы обещала ему и его товарищам, что они пройдут курсы подготовки телохранителей для работы в будущем на партию её отца. Обманутым купили авиабилеты в Россию, а там выдали военные контракты на русском языке, которые южноафриканцы подписали, считая, что подписывают документы для курсов телохранителей. После этого их отправили на фронт, со многими родственники потеряли связь.

Власти ЮАР ранее сообщали, что получали "сигналы бедствия" от своих граждан, оказавшихся в Украине в зоне боевых действий в результате обмана. Они обещали действовать через "дипломатические каналы", чтобы вернуть их домой, но этого пока не произошло.

По данным Би-би-си, чьи журналисты ознакомились с заявлениями, которые направила в полицию Дудузиле Зума-Самбудла, она не отрицает, что участвовала в вербовке людей, однако говорит, что верила, что речь идет о "законном обучении".

Из показаний Зумы-Самбудлы следует, что она сама проходила в России небоевой тренинг. С ней вышел на связь организатор, которого она, по ее словам, до этого момента не знала, и предложил набрать ещё людей — как она подумала, для участия в аналогичной программе. После чего она "по наивности поделилась информацией" с другими людьми, в том числе с членами семьи. "Я сама стала жертвой обмана, искажения информации и манипуляций", - утверждает Зума-Самбудла.

По информации Bloomberg, несколько человек подобным образом были завербованы также в соседней Ботсване.

28 ноября агентство Reuters сообщило, что Зума-Самбудла вышла из состава Национальной ассамблеи ЮАР из-за обвинений в вербовке военных для России.

Как рассказывала в беседе с "Настоящим Временем" доктор исторических наук, профессор южноафриканского университета Квазулу-Натал Ирина Филатова, после полномасштабного вторжения Россию в Украину Зума-Самбудла начала яростно поддерживать Россию в соцсетях.

В августе власти ЮАР уже просили молодежь не принимать "поддельные предложения о работе в России". Тогда стало известно, что женщин, которые откликнулись на такие объявления в социальных сетях, в итоге отправили собирать беспилотники типа "Шахед" на завод "Алабуга" в Татарстане.