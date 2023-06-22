Россия включена ООН в список стран, ответственных за гибель детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возложил на Россию ответственность за гибель не менее 136 детей во время войны в Украине в 2022 году. Российские вооружённые силы в связи с этим были включены в составляемый ООН список нарушителей прав детей во время вооружённых конфликтов.

Данные приводятся в докладе, составленном для Совета безопасности ООН. В нём также приводятся данные о том, что в ходе войны российские силы нанесли удары по 480 школам и больницам, а 91 ребёнок был использован российскими войсками в виде "живого щита".

В докладе также утверждается, что в результате действий украинских войск погибли 80 детей, обстрелам со стороны Украины подверглись 212 школ или больниц. По всей видимости, имеются в виду обстрелы оккупированных Россией украинских территорий. Украинская армия не была включена в список нарушителей, подчёркивает Reuters; генеральный секретарь также использовал разные формулировки - действиями российских военных он, как утверждается, был "шокирован", а украинских - "обеспокоен".

Доклад посвящён нарушениям прав детей во время вооружённых конфликтов. Он был составлен для Гутерриша Вирджинией Гамба - исполняющей обязанности Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Она посетила Украину и Россию. Ряд правозащитных организаций и США подвергли её критике за встречу с уполномоченной по правам ребёнка в России Марией Львовой-Беловой, на арест которой выдан ордер Международного уголовного суда.

Список нарушителей, в который была включена Россия, в своё время подвергали критике такие страны, как Израиль и Саудовская Аравия, которые критиковали критерии ООН для включения в него тех или иных вооружённых формирований.

Число детей, погибших после широкомасштабного вторжения России в Украину, вероятно, больше, чем указывает ООН. Международная организация включает в свою статистику только официально подтверждённые и задокументированные случаи.