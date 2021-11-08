Россия вновь обвиняет Запад в "провокации" в связи с Навальным

Россия вновь отвергла призывы стран Запада расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального и, в свою очередь, обвинила их в "провокации". Это следует из опубликованного на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответа России на ноты четырёх стран - Великобритании, Германии, Франции и Швеции в связи с расследованием отравления Навального. Эти страны, в свою очередь, ранее ответили на вопросы, заданные Россией.

Ответы не удовлетворили российскую сторону. В документе, датированным 2 ноября, говорится, что 4 упомянутые страны стремятся "привести в тупик все попытки публично прояснить обстоятельства ситуации с блоггером" (так в документе последовательно именуется Навальный). Также российская сторона утверждает, что Германия, Швеция, Франция и Британия сознательно стремятся скрыть некую "истинную природу" инцидента с Навальным.

Москва, помимо прочего, обвиняет страны Запада в том, что они отказываются от сотрудничества, не предоставляя точной формулы вещества, следы которого были обнаружены в анализах Навального. Британия обвиняется в том, что она распространяет "пропагандистские лозунги". Германии ставится в вину то, что она "отрицает очевидный факт того, что существует сговор группы стран Запада с участием Берлина" вокруг дела Навального и "спланированная провокация с целью дискредитировать Российскую Федерацию и нанести ей не только политический, но и финасовый и экономический ущерб посредством санкций". Также Россия удивлена ответом Германии о том, что она не знает, где находится соратница Навального Марии Певчих. Как говорится в письме, неотвеченным остаётся вопрос о том, как следы отравляющего вещества попали в пробы Навального, если врачи в Омске, которые "спасли Навальному жизнь" никаких следов в его организме не нашли.

Страны Запада пока не отвечали на этот документ.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года, впоследствии он был перевезён на лечение в Берлин, где германские специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, во всяком случае, на территории России. Сам Навальный утверждает, что к его отравлению причастна ФСБ. К тому же выводу пришла расследовательская группа Bellingcat (внесена в РФ в список СМИ-"иноагентов").