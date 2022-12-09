Россия ввела санкции против 200 граждан Канады

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 200 граждан Канады, запретив им въезд в страну, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Санкционные ограничения, как уточнили в МИД, введены "в ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей".

В числе подпавших под санкции российского внешнеполитического ведомства – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты.

В санкционном списке МИД значатся представители Украинско-канадского фонда имени Тараса Шевченко, Фонда защиты Украины, Украинско-канадской ассоциации гражданских свобод.

Под санкции попали министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо, министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и другие. Также въезд в Россию запрещен писательницам Марше Скрипух-Форчук и Марусе Боцюркив, актеру Райану Бойко и фотографу Эдварду Буртински.

В середине ноября МИД России ввел санкции против 100 граждан Канады, среди которых были комедийный актер Джим Керри и внук Степана Бандеры.