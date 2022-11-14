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Россия ввела санкции против канадцев Джима Керри и Стефана Бандеры

Актёр Джим Керри

МИД России ввёл персональные санкции против ста граждан Канады, "которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса", говорится на сайте ведомства.

Среди тех, кому власти России запретили въезд, – представители организаций канадских украинцев, журналисты, бизнесмены и ученые. В том числе знаменитый голливудский актёр Джим Керри, Стефан Бандера (внук лидера украинских националистов середины прошлого века) и автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд.

Согласно заявлению ведомства, санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.

Джим Керри вскоре после начала войны написал в твиттере, что у него "все внутри переворачивается, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за очередного в нашей истории грандиозного политического полудурка", имея в виду президента России Владимира Путина.

Сегодня же США расширили санкционный список против России, добавив туда 28 юридических и 14 физических лиц. В их числе – супруга и дети миллиардера Сулеймана Керимова.

  • После начала военного вторжения России в Украину ряд стран ввели против России жёсткие экономические и политические санкции. Они затрагивают как российский бизнес за границей, так и физических лиц, которых в мире считают причастными к разжиганию и поддержке войны. Россия принимает ответные меры.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце сентября заявил, что Оттава введёт в отношении России новые санкции из-за так называемых референдумов в самопровозглашённых республиках Донбасса и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Он добавил, что Канада никогда не признает результаты голосования или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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