РФ ввела санкции против британских журналистов и прокурора МУС

МИД России в пятницу внёс в "чёрный список" 54 гражданина Великобритании. В числе тех, кому теперь будет запрещён въезд в Россию - журналисты ведущих британских изданий, министр культуры и спорта Великобритании Люси Фрейзер и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

14 журналистов, включённые в стоп-лист, представляют такие издания, как Би-би-си, The Guardian и The Telegraph. Российский МИД считает, что они "причастны к фабрикации антироссийских пасквилей" и "стремятся пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Джорджем Оруэллом в "1984" и "Скотном дворе".

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Фрейзер, по мнению МИДа, активно лоббирует международную спортивную изоляцию России. Ещё одну попавшую в стоп-лист чиновницу - заместителя министра обороны Великобритании Аннабел Голди - МИД считает ответственной за поставки вооружений в Украину, включая "снаряды с обеднённым ураном". Прокурор МУС Карим Хан попал под санкции России из-за выдачи МУС ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, в "чёрный список" занесены представители британских компаний Prevail Partners, "Институт общественных связей", "Международная ассоциация связей с общественностью" и "Ассоциация общественных связей и коммуникаций", которых дипломатическое ведомство обвиняет в "антироссийской деятельности".

Российский МИД пообещал, что будет и дальше расширять свои "чёрные списки".